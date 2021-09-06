兄弟象隊傳奇球星「萬人迷」王光輝今天在板橋舉行告別式，副總統賴清德低調前往致意，向偶像道別。賴清德感謝「輝總」一路走來，對台灣棒球的熱忱奉獻，並表示「光輝歲月」永存心中。

賴清德在臉書表示，參加王光輝總教練的告別式，感謝輝總一路走來，對台灣棒球的熱忱奉獻。他永遠記得職棒三年金冠軍挑戰賽，兄弟象對上味全龍、三商虎、統一獅三隊組成的明星聯軍。輝總在關鍵的第六戰、延長的第13局，擊出再見安打，開創兄弟象三連霸的霸業。

他說，身為職棒迷的他，也還記得職棒元年，輝總勇奪打擊王的身影；更難忘2004年花蓮的引退賽，輝總戲劇性地打下勝利打點，「許多球迷甚至還笑著說：那是專屬於輝老大的夜晚」。

賴清德指出，職棒一路走來，輝總是球場上不滅的精神領袖。也感謝輝總退役後，熱心投身基層棒球教育，啟發無數體壇好手。他相信，即使身軀遠離，輝總這份熱愛棒球的精神，將永遠傳承下去。

他謝謝輝總為我們留下的「光輝歲月」，「我們會繼續努力，讓更多台灣體育選手，在世界舞台上勇敢發光發熱、自信前行」。