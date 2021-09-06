出貨動能延續，台塑四寶8月營收持穩墊高，合計8月營收1447.06億元，月增1％，年成長68.3％。其中，台塑(1301)在PVC、PE、EVA等產品助攻，8月營收231.59億元，月增3.6％，年成長58.4％；南亞(1303)更挾電子材料行情看俏及EG、丙二酚增溫走堅力挺，營收四度創下單月歷史新高，達374.22億元，月增1.7％，年成長68.5％，表現亮眼。

此外，台化(1326)8月營收306.21億元，月增1.3％，年成長77.3％；台塑化(6505)因8月杜拜原油比7月下跌3.4美元/桶，8月營收535.04億元，月減0.6％，年成長77.3％。

台塑7月麥寮NBA廠及寧波PP廠安排歲修，8月恢復正常生產，產銷量增加。另，因日本同業EDC裝置故障，液鹼配合減產，加上大陸同業考量工安，調降開工率，8月液鹼價格月漲8.7％；而北美PE市場供應短缺、庫存偏低且需求強勁，行情持續上漲，子公司台塑工業美國8月LLDPE價格月漲10.8％，烘托營運更上層樓。

南亞繼3月、4月、7月後，8月營收再度攀升，再度改寫單月歷史新高紀錄，達374.2億元。其中，電子材料產品延續今年來強勁需求，加上原料成本推升環氧樹脂售價，營收維持高峰；化工產品BPA、1.4BG售價上漲；聚酯產品棉、粒也因美國需求佳及國慶假期結束，營收表現良好；塑膠產品需求穩定成長。

南亞指出，8月營收中，台灣母公司占48.4％，大陸公司占27.5％，美國公司占10％，其他子公司(南電等)占14.1％；以產品區分，電子材料產品占44.6％、化工產品占29.2％、聚酯產品13.7％、塑膠產品10.9％。

台化表示，新型變種病毒雖持續肆虐，但隨疫苗施打率提升，整體疫情威脅降低，多國陸續放寬管制，市場消費動能較去年回升，石化、塑膠、紡纖產品價格均較去年同期上漲。搭配PP#3及麥寮PTA結束定檢，產銷量增加；丙酮、ABS產銷調節。台化寧波PTA廠定檢結束，MX新產線投產，支撐營運持穩墊高。

台塑化8月原油平均日煉量增加至46.2萬桶，但產品平均售價78.1美元/桶，月減2.5美元/桶，壓抑8月煉油事業營業額月減6.2％。8月烯烴廠產品平均售價比7月減少15美元/噸，但平均產能利用率從7月88％提高至100％，烯烴事業8月營收月增14.5％。