今天（6日）是農曆鬼門關，有網友回憶高中時的靈異經驗，表示某晚在宿舍睡不著，竟赫然看見2名身著古代服裝的年輕女人、就像電視裡的小姐與丫鬟，滿臉憂慮地出現在寢室，其中「小姐」更彎身貼臉對原PO飄出一句：「你有沒有看見我們的回城令牌？鬼門就要關了，沒有令牌我們回不去」。

有網友在臉書社團《靈異公社》發表《高中篇，回不了鬼城的女鬼》一文，表示高中念新北市一所私立高中，校園流傳的鬼故事不勝枚舉，而他的故事發生在高二那一年的農曆七月。

某晚，睡在寢室中間下鋪的原PO怎麼也睡不著，起身看了看錶是晚上10時40分，突然寢室的房門「喀」的一聲被打開，「兩個身著古代服裝的年輕女人，就像電視裡的小姐與丫鬟的打扮，滿臉焦慮的走進寢室」。

正當原PO心想：「怎麼會有女生在男生宿舍？」、「為什麼他們要穿著古裝？、「看起來很像一個是小姐，一個是丫環的打扮」，只見兩人焦急地左看右看似乎在找東西，突然那個「小姐」發現原PO在看她，立刻像日本人鞠躬般的上半身90度彎下了腰，快速地把臉貼在原PO臉前飄出一句：「你有沒有看見我們的回城令牌？鬼門就要關了，沒有令牌我們回不去」。

原PO頭皮發麻卻全身無法動彈，嘴唇更是整個發麻連發出個聲音都辦不到，「小姐」又追問：「你有沒有看到啊？沒有令牌，我們兩個就要變成孤魂野鬼了」。正當原PO冷汗直流怕到不行，丫鬟說話了：「他應該不知道令牌在哪，我們趕快去其他地方找，門要關了！」，「小姐」才將她的臉離開，並答：「嗯，他看起來真的不知道」。

「碰」的一聲門被關上後，原PO突然能動了，同時隔壁房的某位同學幾乎在同一時間也衝出寢室，對方表示，他剛才同樣睡不著，結果他去世多年的父親出現在床邊來看他，跟他說了些話。

而隔天原PO才知道，前一晚正是農曆七月的最後一天，鬼門關。

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