越南超人氣正妹網紅Chin（Vo Ngoc Tran），先前因在個人IG上PO出越南傳統服飾「奧黛」的穿搭照而爆紅。近日她再度曬出奧黛及私下一系列的火辣穿搭照，大秀凹凸有致的身材曲線，再度吸引網友的目光。

Chin在16歲高中生時期，憑著甜美的臉蛋與火辣的魔鬼身材在網路上吸引人氣，後來又因為穿上改良過的越南傳統服飾「奧黛」大顯好身材而因此爆紅，還被網友封為「零死角高中正妹」。

近日Chin再度曬出當年穿著「奧黛」時的舊照，並詢問網友最喜歡哪一張照片，照片中只見她一下撥頭髮，一下又紮起馬尾，而改良過的奧黛，貼身剪裁使她一抬起雙手，豐滿的上圍曲線瞬間一覽無遺，加上甜美的燦爛笑容，電得網友們看了直呼「果然是奧黛女神」、「高中時發育就這麼好」、「這身材真的很可以」、「原來穿奧黛也能這麼性感」、「我又被電暈了」。

先前Chin也曾在IG上曬出高中制服的穿搭照，當時的她穿著貼身短版POLO杉，搭配灰色百褶短裙，並將背帶以斜背的方式卡在胸口，大方秀出雄偉的雙峰及白皙的纖腰與絕對領域，同樣引起大批網友們按讚。

如今的Chin，雖然已經高中畢業，但私底下的她仍然是一名模特兒，另外開設網路服飾店當老闆娘，除了經常在IG上曬出工作側拍外，也經常曬出火辣穿搭照來展現身材曲線製造話題，使IG追蹤人數不斷攀升，目前已吸引超過101萬人追蹤。