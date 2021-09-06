因應今年5月本土疫情爆發，衛福部開放一般民眾視訊看診，精誠(6214)子公司奇唯科技為在疫情期間攜手高雄榮民總醫院屏東分院（屏東榮院），快速佈建「無接觸視訊看診」服務，讓有定期醫療需求的民眾即便待在家，透過視訊鏡頭也能繼續接受醫生看診，除了降低實體排隊候診的感染風險外，對於醫療資源不足的偏鄉而言，也能藉此獲得不間斷的醫療服務。目前屏東榮院的無接觸視訊看診服務配合衛福部規定，先行開放內科後逐步開放外科及身心科並分階段擴大科別，未來步入後疫時代，與病毒共存成為常態，遠距醫療也將能持續造福社會大眾。

屏東榮院是內埔鄉的唯一一間地區醫院，位於鄰近山區進入市區的緊急照護樞紐位置，因此齊備照護量能為首要任務。屏東榮院院區位處高齡人口社區，也因位於山區市區交界樞紐，需要照護的民眾涵蓋偏鄉。今年5月中旬全台升三級警戒，期間對不少慢性病患造成困擾，因為用藥無法間斷，即便領新藥也需要再經醫師評估給予慢性病處方箋，因此視訊門診是最好的方式。屏東榮院與奇唯科技在最短時間內整合院內的HIS系統和視訊平台，讓病患透過網路或電話掛號後，看診時間到只要點選簡訊傳送的連結就能與醫師視訊看診，此外平台也從使用者角度出發設計，對於長輩來說簡單易用，沒有太繁複的流程，加上手寫簽名及全程錄影，對於病患和醫師都有多一層保障。

奇唯科技董事長范植德表示，在視訊看診部分，有別於一般透過通訊軟體須先加入好友才能開啟視訊看診的服務，奇唯整合視訊平台，能在病患掛號後就產生病患專屬的虛擬診間，在就診前透過簡訊平台傳送的診間連結，就能直接到虛擬的視訊診間準備就診，這一連串的服務都能在我們的視訊看診平台上順利完成，不僅減少病患舟車勞頓、避免到醫院群聚風險，也能提升服務效能。

視訊看診只是遠距醫療的第一步應用，未來將與醫療院所合作開發遠距醫療諮詢平台，以實證醫學及視覺導引方式，讓病人共同參與並提出治療選擇意向，達成符合其偏好的醫療執行決策應用，讓醫護與病患／家屬端都能透過這個諮詢平台了解疾病、臨床進程及治療選擇的意向，使得醫病處理更即時、資訊更透明。