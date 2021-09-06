新光鋼(2031)8月營收為12.10億元、月減0.77％、年增26.97％，累計營收為96.26億元、年增52.79％。

勤凱8月營收 年增81.72％
《電子零件》群光H2衝刺消費性產品 前8月營收年增13％
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