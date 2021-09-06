新光鋼8月營收為12.10億元、年增26.97％ 16:012021/09/06 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新光鋼(2031)8月營收為12.10億元、月減0.77％、年增26.97％，累計營收為96.26億元、年增52.79％。 勤凱8月營收 年增81.72％ 《電子零件》群光H2衝刺消費性產品 前8月營收年增13％ #新光鋼 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》強固型電腦拉動 神基8月營收年增18.5％ 15:082021/09/06 財經 《電機股》氣立8月營收年增35％ 訂單看到明年Q1 15:422021/09/06 財經 《國際產業》SIA：全球半導體營收 7月年增29％、月增2.1％ 15:592021/09/06 財經 《電子零件》凱美8月營收月減1.08％ 馬國子公司停工衝擊9、10月 08:202021/09/06 財經 《電子零件》毅嘉8月營收年增14％ H2訂單無虞、惟憂缺料 09:112021/09/06 財經 亞德客-KY 8月及前八月合併營收創同期新高 12:452021/09/06 財經 《半導體》南亞科8月營收 創3年新高 10:022021/09/06 財經 《航運股》中菲行8月營收穩站30億 連4月創新高 13:092021/09/06 財經 《電子零件》聯茂8月營收登高 外資續挺、目標價170元 13:262021/09/06 財經 《半導體》MOSFET行情旺 杰力8月營收創高、連6升 11:102021/09/06 財經 《光電股》光磊8月營收創近7月高 Q3旺季樂觀 10:362021/09/06 財經 財經熱門新聞 越南疫情崩潰 內行爆真實慘況：企業會倒一片 - 財經 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 賣阿榮換二哥來得及？專家給溺水散戶1忠告 - 財經 中低階5G智慧機恐掉價 聯發科遭降評至中立 - 財經要聞 - 工商時報 0056被長榮、友達搞爛 全砍光換0050？正反兩派戰翻 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。