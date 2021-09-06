黃子佼近日受邀擔任蝦皮購物活動大使，隨著活動逐漸邁向高潮，黃子佼也曝光自己的購物清單，透露從日常生活用品到文創收藏品都上蝦皮購物找，忍不住感嘆：「我是雜貨店的年代呀！以前去雜貨店搬很累的，現在都很方便可以寄到家。」一不小心洩漏年齡。

5月台灣疫情升溫，全民度過2個月宅家防疫生活，黃子佼手上6個節目因此進度延宕，讓他無奈表示下半年的工作量有點讓人焦慮，「接下來就是不斷密集的錄音錄影，把這些檔期債都還掉。」宅家期間也意外讓他跟老婆孟耿如度過「比蜜月還久的朝夕相處」，黃子佼害羞分享2人喜歡玩「角色扮演」，吃飯、洗衣服等日常家務都會融入角色扮演增加新鮮感、做起來更起勁，「像是老師帶著學生、哥哥在罵妹妹哈哈哈，這是我覺得疫情期間最北爛的事情。」更自豪表示自己演技不錯，不比得過金鐘獎的老婆遜色。夫妻倆也計畫疫情後要去露營，跟上從去年延燒至今的露營熱潮。

此外，黃子佼也透露疫情讓他的網購上癮程度更深，除了購買沐浴用品、讀卡機等生活必需品，平常喜歡逛市集的他，也意外發現許多攤主都有蝦皮賣場，宛如線上市集，「最近就看到喜歡的竹子做成的花器，創作者的店也是開在蝦皮；還有以客家文化發想，茶結合洗髮精的一個產品，也是在蝦皮買到的。」讓他一解疫情間無法逛市集的癮。

黃子佼也表示疫情間最敬佩就是第一線抗疫的英雄，透露打疫情時被施打醫護認出，暖心私信他關懷打完疫苗的狀況，讓他相當感動。更提到打疫苗當天非常炎熱，看見醫護穿著密不透風的防護衣，在半室外的場地忙進忙出，展現專業同時還要安撫因為天氣熱顯得不耐煩的民眾，讓他一度眼眶泛淚，感性表示：「很難想像醫護的高壓程度，絕對比演藝圈來得辛苦，所以一定要再次謝謝他們，也希望他們好好保護自己，大家一起健健康康！」

而黃子佼也將現身周三（8日）晚間7點的「9.9超級購物節」跨夜直播，與閻奕格、李友廷、屁孩Ryan、柯有倫、李佳穎、NONO等21組藝人重現經典綜藝節目環節，除了擔任主持人，也將展現新身分「唱跳歌手」的實力，現場表演「9.9超級購物節」廣告歌，他曾表示唱跳最難的是維持表情不猙獰，此次能否表情管理成功值得關注。