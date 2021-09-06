41歲林男已婚生子，卻佯裝單身與吳女交往，見她財力頗豐，自2017年9月起邀她投資買中市及新竹房產，詐走200萬元；2018年8月起又多次以經營運動彩券店需錢周轉等由，陸續借用95萬元，案經吳女控告，檢警查出他借錢後4個月才開店，直接打臉。台中地院依詐欺取財罪判林男徒刑1年6月，可上訴。

林男早在2012年結婚，已生育子女，2017年5月間經人介紹認識吳女，他佯裝單身與具財力的她交往，在同年9月29日佯稱中市大里某房地產有賺頭，邀她投資，吳女不疑有他拿出50萬元；同年12月間，林男又邀投資新竹房地產，吳女再交付150萬元，林男均轉作他用。

林男因購運動彩券虧損欠款，2018年8月間在金融機構巧遇吳女，竟騙她說，所經營運動彩券店需要周轉借錢，吳女當場領10萬元給他；林男食髓知味故技重施，同年11月28日及12月5日各向吳女借周轉金，吳女各交給80萬元及5萬元，林男均拿去買彩券花光。

案經吳女控告，林男向檢警坦承向吳女拿錢4筆錢，但法院審理時，他卻翻供否認詐財，辯稱因偵查中吃感冒藥，回答檢察官問話時沒有精神、頭昏，加上帳太亂，返家後才發現對不攏，他並辯稱，錢都在吳女的朋友手上，卻不認帳。

林男辯稱，他拿50萬元買法拍屋失手後，轉作投資，但怕吳女不接受，才騙說要投資大里區房地產；投資新竹房地產的150萬元，他購買2樓透天厝並翻新，賣掉後再轉投資，但投資都倒了。至於借運彩店週轉金，他辯稱，真的有經營運彩，但倒了。

法官以林男無法提出投標法拍屋及買房等資料，且檢警追查出，他遲自2018年12月起才租用運彩店面及經銷售權約7、8個月之久，在開店前4個月就以經營運彩店需周轉借款不足採信，依詐欺取財罪判刑1年6月。