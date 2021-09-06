藝人小禎（胡盈禎）過去因罹患多囊性卵巢症候群暴肥，不過她近年瘦身有成，小禎透過均衡飲食與規律運動減脂成功，而不吝嗇展現身材的小禎，昨（5日）就豪曬比基尼照，辣穿小褲褲的小禎，辣抬一雙鳥仔腳，完美身材曲線全都露。

照片中，小禎愜意地坐在沙灘椅上，她身穿粉色比基尼、小褲褲，模特兒出身的小禎時尚地舉起雙手、彎腳，大方展現身材曲線，小禎也發文直呼：「最佳造型獎了吧」，而小禎不只腰身零贅肉，一雙鳥仔腳又細又長，完美身材相當養眼。

小禎美照吸引林姿佑大讚「這個腿」、屈中恆妻子Vicky直呼：「水嘎」（很漂亮），林柏妤也驚呼：「100分 不能再高了」，網友更是給予一片好評：「膚色和線條都很美」、「Wow比隋棠美了」、「這腿讓人羨慕」，有人則好奇問：「為什麼只有臉需要防曬？」還釣出小禎回應：「不想臉上長斑啊」。

其實小禎日前才曬出和女兒到海邊遊玩照，她豪曬黃色比基尼，邪惡自拍視角讓小禎美胸呼之欲出，自拍照辣到不科學，其實小禎日前曾分享減肥前後對比照，她以自己的經驗提醒粉絲不要偷懶，小禎也強調，不是沒吃東西就會瘦，除了要「吃對東西」，還要持續運動，堅持下去就會有甩肉成效，而小禎過去體脂41%，和現在不到20的差異之大，也讓網友直呼超勵志。