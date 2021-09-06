星座運勢網站「星座巫師」分析，處女座、水瓶座、天蠍座天生擅長看透人心，無論再怎麼費盡心思去隱藏真實想法，在他們的眼裡一切努力都會化為烏有，他們一眼就能看穿對方，就像擁有讀心術般讓人無所遁形。

▍1.處女座

處女座非常擅長隱藏自己內心的真實想法，裝做一副老實沒有心機的樣子，其實他們是真正的老狐狸，無論受到多大的委屈都能沉住氣，再憤怒都不會表現出來。處女座觀察力很強，他們會從細節找出致勝契機，如果想要扳倒別人也會從小地方找機會下手，因此無論多小的改變都逃不過他的眼睛，他們可以從對方的表情變化、行為舉止猜測出對方的真心話，就好像擁有讀心術一樣，任何蛛絲馬跡他們都能解讀出背後的意義。

▍2.水瓶座

水瓶座平常看起來什麼都不在乎的樣子，其實內心非常很敏感，他們的直覺很強，總能從對方細微的變化看出端倪，想要騙過他們其實非常困難。水瓶座思考邏輯跳躍，常常沉浸在自己的世界裡，有時會讓人覺得他們不切實際，甚至誤以為他們是傻白甜，其實他們的慧眼能看透一切，如果是與他無關的謊言他們通常也不會戳破，會陪著對方演戲，假裝自己什麼都不知道。

▍3.天蠍座

說到能看透人心的星座，一定少不了天蠍座，他們總能靠著自己敏銳的觀察力洞悉一切，擅長捕捉生活中各種枝微末節的線索，連一般人容易忽略的細節他們都會看在眼裡，想要騙過他們是非常困難的任務。天蠍座心機重，性格霸道，又很會記恨，如非必要千萬不要跟天蠍座作對，蓄意欺騙他們，否則後果將不堪設想。