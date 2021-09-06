長榮機師父子染疫，中央發送百萬封警示簡訊，外界質疑如此做法是打臉實聯制根本沒用，也讓地方收爛攤子、埋單篩檢費用。台北市長柯文哲6日表示，唯一辦法是實聯制要確實，他還透露到年底PCR篩檢費用搞不好要上百億，也許終究要用美國、英國和新加坡的戰略，每個人打滿2劑就不管制了，這比較實際，如果每天驚弓之鳥過生活，恐怕撐不了幾年。

柯文哲今午主持防疫記者會指出，現在細胞簡訊是用靠近就發送，以北市一條街店鋪有好幾家為例，民眾不見得有進到店裡，所以老百姓要反省一遍，如果不要讓中央一次發百萬封簡訊，實聯制要更落實，進入店家就要掃描實名制，若大家都不是很確實時只好這樣。

他表示，有些比較麻煩的是大賣場，在入口掃QRcode，但一天進去幾千人，甚至可能有上萬人，到底這個效果如何不知道，發出110萬封簡訊讓篩檢站爆滿，造成人人不安，這條沒有標準答案，大家若不想再出現有發送百萬封簡訊情況，唯一方法就是實聯制要確實，切割的很清楚，大賣場在入口處只用一個QRcode管理，裡面不太管制，這恐怕要再想一下辦法。

柯文哲還提到，PCR篩檢每次是3000元，1萬人就3000萬元，每天做幾千個，他相信健保署還沒想到年底怎麼結算，幾十億元搞不好有上百億元。

他說，也許終究要用美國、英國和新加坡的戰略，每個人打滿2劑就不管制了，這比較切合實際，如果每天驚弓之鳥過生活，這撐不了幾年。