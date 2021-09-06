新北幼兒園群聚感染擴大，新北市副市長劉和然今主持防疫說明會表示，新北一直以來都是就科學態度來看，隨著疫情發展調整檢討，這次幼兒園的發展也會納入未來開放或緊縮過程中，很重要的參考依據。

劉強調，針對疫情新北市一直以來都是戒慎恐懼，包括這段時間大家關心的中秋假期，新北也無開放河濱烤肉，經過這樣的發展可以看得出來，當進入社區感染時，疫情控管就不像我們想像中的那麼簡單可以真正清除，民眾間的自我約束加上公部門的規範，大家相輔相成才能把防疫做得好。