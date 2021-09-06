螺絲大廠世豐螺絲(2065)6日公布，8月合併營收達2.2億元、年增12.25％，續創同期新高，累計年1至8月合併營收達19.07億元、年增40.91％，也創同期新高。

世豐表示，受惠於美洲地區DIY居家裝修應用領域需求穩定，加上建築工業市場在疫情逐步解封帶動良好開工進度，皆係挹注國際品牌、螺絲代理商皆整體下單、備貨力道保持強勁需求，雖整體訂單出貨認列仍有全球航運缺櫃、運力吃緊因素干擾，8月營收仍繳出歷年同期新高之水準，在多變市場環境下，世豐仍積極深化旗下生產基地訂單出貨排程，並結合外部重要供應合作夥伴產能以進行最佳化螺絲製程調配，同時持續採取接單策略調整、開拓新客戶接單契機，保持世豐良好市場競爭利基，更是挹注今年以來單月營收仍繳出高雙位數年增力道。

世豐進一步指出，為滿足客戶對於建築裝修螺絲產品堅固、防潮耐腐蝕、以及環保製程等需求增加，憑藉世豐擁有全尺寸螺絲產品，為國內導入先進烤漆、噴頭表面塗裝螺絲廠之利基，在鹽霧、酸雨對金屬材料的腐蝕性表現上，產品鹽霧測試最高可達3000小時、酸雨試驗更達30循環(CYCLE)，並取得多國相關產品認證等優勢，世豐仍與客戶共同研發多款螺絲產品，可望增添整體營運新一波銷售動能。

展望2021年第三季，世豐仍持續看好歐、美地區解封對於整體業務接單表現挹注，以及全球品牌、螺絲經銷商採取供應商採購區域分散趨勢明確，創造整體接單有利之條件，雖目前訂單出貨認列需持續觀察全球缺櫃、塞港情況，此外，因應第三季上游盤元價格調漲，世豐亦持續與客戶協調產品報價，同時針對銷售產品組合、週轉天數高的客戶訂單持續進行調整，以期挹注未來營運良好成長動能。