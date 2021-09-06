聯電(2303)受惠晶圓代工需求強勁，8月業績再創新高；今(6)日公布自行結算2021年8月合併營收為187.89億元，比7月新高183.66億元再增約2.3%，也較去年同期增加26.6%。聯電1~8月合併營收1351.6億元，同步創新高，年增15.53%。

聯電對第三季展望樂觀，營收將再創新高；公司預估本季晶圓出貨量季增1~2%，平均銷售單價季增約6%，由此推估單季營收再創新高，季增約7-8%；聯電估第三季毛利率約35%，比第二季的31.3%續揚，本業獲利也可比第二季持續增長。

聯電於上季法說會表示，第三季的需求仍然強勁，供給面緊張狀況持續。且預期公司毛利成長動能將可持續到第三季。聯電第三季產能利用率達100%，預期結構性的需求將持續，並且繼續支撐整體平均售價(ASP)的上升。

回顧上季，聯電第二季營收509.1億元創新高，加上漲價效應，毛利率由第二季的26.5%提升至31.3%，歸屬母公司淨利為119.4億元，季增14.5%，每股普通股獲利為0.98元。