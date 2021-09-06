克莉絲汀史都華主演《黛妃》入圍本屆威尼斯影展主競賽單元。（車庫娛樂提供）

《黛妃》電影劇照。（車庫娛樂提供）

《第一夫人的秘密》智利金獎名導帕布羅拉瑞恩（Pablo Larraín）推出新作《黛妃》（Spencer），並第四度入選威尼斯影展主競賽單元，內容聚焦1991年聖誕假期的短短數日間，黛安娜王妃下定決心與查爾斯王子離婚的心路歷程，本片邀請美國知名女星「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）飾演黛安娜王妃，她在片中的演技廣獲歐美權威影視媒體高度肯定，被視為下屆奧斯卡影后熱門人選。擅長獎季行銷的發行品牌「NEON」也已經搶下《黛妃》的北美發行權，能獲得曾一手將《寄生上流》送入奧斯卡的「NEON」青睞，足見本片在下屆奧斯卡的表現十分被看好。

《黛妃》在威尼斯影展世界首映後獲全場觀眾起立鼓掌長達3分鐘，並廣獲歐美權威影視媒體好評，連向來以嚴格著稱的《衛報》（The Guardian）也給出滿分五顆星，其中最受讚揚的部份就是克莉絲汀史都華的演出。《衛報》說：「克莉絲汀精準地捕捉到這個女人的痛苦，她因為程序化的生活和被孤立，而感覺自己無處可逃，同時已經看不清楚自己是誰。」《綜藝報》（Variety）說：「克莉絲汀史都華不只是扮演（雖然以扮演的層面來看她非常出色），而是變身（黛妃）。」《好萊塢報導者》（The Hollywood Reporter）說：「儘管這是一部著重角色本質，而不是演員長得有多像的電影，但史都華對口音和舉止的細緻演出無可挑剔。」

《黛妃》世界首映前舉行的記者會，克莉絲汀史都華被問到，作為一個同樣曾經飽受「爆紅」困擾的人，是否對黛安娜的處境有任何共鳴，或覺得彼此有任何相似之處，對此，克莉絲汀史都華不願意進行比較。「她是世界上最知名的女性。」她說：「我經歷過相當高度的關注，但是遠不及作為整個族群的紀念性、象徵性代表。」不過，許多歐美影評都指出，克莉絲汀史都華早年的這些經歷，顯然對她飾演這位知名女性有極大的助益。

近年，全球觀眾開始對英國王室感到興趣，挾帶起影集《王冠》也備受關注。談到《黛妃》的創作動機，帕布羅拉瑞恩表示其中一個原因是「想拍一部他母親會喜歡的電影」，他透露，母親曾經模仿黛安娜王妃的髮型和穿著，「我想拍一部電影，能夠以某種方式連結像我母親這樣的人在黛安娜身上看到的東西。」帕布羅拉瑞恩熙先前的作品《第一夫人的秘密》，讓美國知名女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）飾演美國第一夫人賈桂琳甘迺迪，獲得奧斯卡最佳女主角、最佳服裝設計和最佳原創配樂三項提名，這次《黛妃》會有怎麼樣的成績，相當令人期待。