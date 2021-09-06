台塑四寶公布第3季、第4季展望，受到歲修或定檢等因素，台塑(1301)、台化(1326)第3季營收均會相較第2季減少，南亞(1303)則因為電子材料缺貨加上旺季效應，第3季合併營收仍略高於第2季，原油市場部分，台塑化(6505)則預估短期布蘭特油價保持區間盤整。

台塑表示，9月因麥寮PVC/VCM/ECH/(石咸)廠安排歲修或工檢，預期營收會低於8月、第3季營收則將比第2季微幅衰退，不過，第3季有30億元現金股利，獲利可望維持高檔。展望第4季，台塑認為，第4季是PE/EVA及PP傳統需求旺季，且印度雨季結束需求回溫，同時受美國艾達颶風影響，同業宣布不可抗力，PVC、液(石咸)、PE、EVA及PP等產品價格可望反彈回升，加上第4季歲修廠數比第3季少，開工率提高，因此，預估第4季營業額及本業獲利都比第3季成長，不過，仍需密切關注疫情後續發展、中美貿易談判、通膨及全球央行寬鬆政策逐漸退場等因素，對未來經濟成長動能的影響。

南亞表示，8月合併營收再創歷史新高，9月丙二酚因有二套生產線全月停工定檢，開動率僅約五成，影響化工產品營收，其餘產品略增或持平，預計整體合併營收較8月略減。整體第3季則原物料價格上漲、電子材料市況暢旺及新擴建產能投產等利多下，第3季合併營收仍略高於第2季，且較去年第3季大幅成長，營運利益亦明顯提升。展望第4季，因有多項化工產品生產線安排定檢，及客戶年終調整庫存等因素，但有新產能開出挹注，營收略低於第3季或持平。

台化表示，8月油價及石化品價格比較7月份大部分都是下跌，主要的石化品乙丙烯、苯、PX、SM、苯酚、PTA、MEG全面隨油價滑落， 塑料中PVC、PE、PP有微幅漲價，硬膠PS、ABS則隨SM微幅下跌，這個情況比較去年同期有很大的落差，而且在進入旺季前是不正常的，9月營收預計會比8月微幅衰減，主要是價差影響，石化PX、PTA及塑膠PS、ABS、PP價格都呈現弱勢，第3季的合併營收將比第2季減少，主要是ARO-2、PTA、台化出光、醋酸安排定檢及越南台灣興業、福懋受疫情影響實施「三就地」生產所致，至於第4季可望比第3季好，售量會增加，但是價格還是不樂觀。

台塑化表示，初步估計墨西哥灣海上油田設備並未遭到颶風嚴重損壞，但恢復速度不如預期，周末停工產能僅小幅回升，仍有160萬桶/日關閉，惟墨西哥Pemex火災停工產能恢復生產，油價小幅下跌，但預期伊朗與歐美難以達成核協議，伊朗原油供給難以增加，短期布蘭特油價保持區間盤整。台塑化預估，9月煉油廠煉量44.5萬桶/日(82%)，預計第3季平均產能利用率83%；輕油裂解廠9月全能運轉，預計第3季平均產能利用率為96%。