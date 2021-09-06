對於更多經濟刺激措施的希望，提振了全球投資人信心。科技股上漲，讓歐股在早市交易逼近歷史高點。

周一泛歐Stoxx 600指數早盤上升2.52點或0.53%，為474.45點，略低於歷史高點。上周五的美國就業數據不佳，遜於市場預期，使得那斯達克指數逆轉上漲。

儘管美股本周一即將休市，預計將導致交易量減少，但是在日本和中國將推出更多刺激措施的傳言中，亞洲股市觸及近六周的高點。

科技股大漲1.1%，該次指數來到近20年新高。晶片設備商艾斯摩爾(ASML)和荷蘭科技投資公司Prosus的漲幅最大，分別上漲1.7%和2.8%。

法國工程公司Spie跌4.2%。該公司聲稱，對Equans已經提出一份非約束性的收購要約。Equans是法國主要能源集團Engie新成立的一個技術服務部門。

主要股市皆上漲。德國DAX指數上漲0.59%，英國FTSE指數上漲0.48%，法國CAC指數上漲0.54%。