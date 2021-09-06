花蓮豐濱靜浦村三富橋部落附近農地，近日被光電廠商相中設置光電廠，此舉恐對東海岸的景觀造成衝擊。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

每年夏天，台11線東海岸上的豐濱鄉，擁有蔚藍海景配上金黃稻浪梯田，美景令人嚮往，近日卻傳出，有光電廠商想運用靜浦村三富橋部落附近農地種電，此舉恐對東海岸景觀造成衝擊。村長李威寰證實，日前確實有廠商辦理說明會，不過還在討論階段，開發前一定會進行部落會議，取得族人共識，不會讓廠商貿然開發。

中央近年鼓勵農地種電，台灣各地都在開發光電，花蓮吉安鄉及鳳林鎮也陸續設置光電，不過有廠商發現，豐濱部落人口老化，農地多處休耕狀態，認為整合這些畸零地開發光電，有助改善部落生活，並在日前舉辦光電開發說明會，召集全鄉民眾，說明光電優點以及未來趨勢。

靜浦村長李威寰表示，日前確實有辦理說明會，由於當天參與者多為部落長者，不太理解光電用意，因此日後會再召開部落會議，讓族人認識光電，取得族人同意後，才能開發。

東海岸算少數花東還未被開發的淨土，李威寰坦言，每個地方雖然都在發展光電，豐濱鄉若要開發，應要放在屋頂等較合適的位置，而不是礙手礙腳、甚至影響景觀的地方。

據悉，若確定要開發光電，農民與廠商簽約至少長達20年，李擔憂，部落農民農地坪數不大，若土地長期出租，長者很可能會喪失農保身分，且光電能否長期發展也是個疑慮。

有參加說明會的耿姓村民認為光電雖然是好的，不過多數人擔心，土地若出借，未來是否能取回，以及土質是否會因建廠而被影響，導致未來無法耕作，這些都是很大的問題，需要提前公開說明。

對此，豐濱鄉公所目前僅支持屋頂型太陽能板，縣府觀光處則以「保留景觀」態度為主，處長張志翔表示，光電雖是中央政策，不過花蓮以農立縣，若農地做光電恐讓農地破碎，且一做就要10年以上，勢必會影響景觀、生態等，若真要在地面開發光電，縣府須待鄉鎮公所同意才能審查，仍鼓勵屋頂型光電，沒有景觀問題，又能防水隔熱，一舉多得。

據透露，廠商當天舉辦說明會時，邀請歌手表演、殺4頭豬招待，甚至大手筆發放500元車馬費，填寫完意見調查、簽名後才能領取，不少村民懷疑有收買人心之嫌，擔心未來恐步上紅葉地熱開發案的後塵。