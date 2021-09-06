人口老化讓不動產繼承與未繼承雙創新高，根據內政部列冊統計，截至去年年底為止，全國未辦理繼承土地高達1.6萬公頃，比起金門縣還大，未繼承的建物面積達56萬坪，大約是5棟台北101大樓，全國未繼承的土地與建物面積雙雙創下新高，且去年建物繼承移轉登記5.9萬棟也創下歷史新高，而日前北市拍賣一件間精華區遺產，43年大樓一拍就以每坪119萬元標脫，成交單價還創下該大樓的實價新高。

北市官方統計2020年底逾期未繼承不動產，以土地公告現值推估高達780億元，全台未繼承不動產的價值驚人，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，隨台灣的人口逐漸老化，近年不動產繼承與未繼承的不動產，持續創高，推估未繼承不動產的價值至少超過千億元，而常見未繼承的原因包括有，找不到繼承人、繼承人之間意見不和、不動產可能位處偏遠、屬於零散持分或不具價值等因素，近年有些未繼承的不動產，也陸續進入拍賣流程。

除了未繼承土地與建物面積創新高外，2020年建物繼承移轉登記為5.9萬棟，同步創下歷史新高，不過今年受到疫情影響，前7月繼承移轉登記為3.4萬棟，和去年同期微減614棟。

台灣金服上周標售北市光復國小對面老名宅「光復大廈」東棟11樓，底價5425萬元，因為地段極佳加上釋出量少，雖然屋齡屆滿40年以上，但仍吸引民眾進場投標，最後以6398萬元標脫，每坪成交金額119萬元，受景氣復甦與產品稀有釋出帶動，標脫價格創下大樓實價新高，2019年該社區曾有每坪102萬元的成交紀錄。

光復大廈總樓高12樓，為知名大陸工程興建之鋼筋混凝土造住宅大樓，屋齡約43年，管理嚴謹，公設保養良好，為東區早期名宅，釋出量極少。距國父紀念館約150公尺，距台北文化體育園區(台北大巨蛋)約130公尺，距捷運國父紀念館站2號出口不到100公尺，區位良好，交通條件優良。