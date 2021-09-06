金美國小前的輻射劑量看板故障月餘，郭簡漢批核二廠只會推諉。（白珮茹服務處提供）

近期新北市金山區民眾發現設在金美國小前的輻射劑量看板故障，前台灣環保聯盟萬金石分會副分會長郭簡漢向核二廠反映，電廠卻稱「不是他們權責，請找原能會。」態度讓郭簡漢氣炸，遂向新北市議員白珮茹陳情，白珮茹隨即通報金山區公所轉知原能會，要求盡速修復。

郭簡漢表示，他每天都會路過輻射劑量看板，今年5月發現看板損壞，遂在「核一、二廠除役管制地方說明會」向原能會反映，當時迅速派員檢修，沒想到修好還不滿百日，看板又損壞，1個多月來無人聞問。更令他生氣的是，他向核二廠反映，電廠卻推說「這不是他們權責，請去找原能會。」郭說，連平時輻射監測看板都做不好，對台電除役的安全保證，讓人感到憂心。

郭簡漢轉向市議員白珮茹陳情，經白珮茹向金山區公所反映，公所本月2日即通報中央權責主管單位，請原能會盡速派員查處。

白珮茹表示，核電廠1年來事故頻傳，本月9日就要進行第27號核安演習，卻連基本的輻射監測看板損壞都無法處理，呼籲核電廠對民眾反映須積極重視，並盤點清查其他設備。