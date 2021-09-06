林口交流道南入北出匝道口將動工，「林口阿姨」新北市議員蔡淑君表示，請市府要求交通部編列補貼林口及龜山居民搭乘桃園機場捷運經費，以利施工期間移轉道路車流，舒緩交通衝擊。

蔡淑君說，為改善林口及龜山地區進出高速公路長期壅塞問題，行政院核定國道1號林口交流道改善工程建設計畫，預計於林口A增設北入及南出匝道。

蔡淑君表示，施工期間會占用林口及龜山地區文化一路部分車道，且整體施工期間長達2年半，考量目前周邊道路已呈現常態性壅塞，施工期間勢必造成交通更為惡化，建議交通部於施工交維計畫內編列補貼林口及龜山居民搭乘桃園機場捷運經費。以鼓勵私人運具使用者改搭乘大眾運輸，不但可以提高桃園機場捷運使用率，亦可減少道路上車流，才能有效減輕施工期間造成交通衝擊。

交通局長鍾鳴時表示，將針對議員建議評估向高公局反映；若以1280元定期票計算，2年半施工期經費約需3億元，需視實際使用的情況增減。