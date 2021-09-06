疫情衝擊社福團體，雲林縣10企業家捐福氣箱相助。（張朝欣攝）

雲林科技大學與雲林縣10家企業，6日在雲林縣政府親民大廳舉辦「企業集愛心－雲林集結優選福氣箱捐贈記者會」，將400箱福氣箱送給社福團體，10家企業負責人都是雲科大EMBA高階領袖班學生，老師登高一呼，同學群起響應，發揮企業愛鄉愛土的社會責任。

雲林縣長張麗善表示，「雲林精選團隊」由雲科大教授鄭博文帶領1班充滿熱忱與善心的雲科大EMBA高階領袖班師生組成，因應這次疫情發起公益捐贈活動，集結10家企業資源，將關愛投入弱勢照顧，對於企業家們的無私善舉她感佩在心，代表雲林弱勢團體由衷感謝。

張麗善說，今年5月疫情升溫、3級警戒，台灣各行各業受到嚴重衝擊，雲林縣企業家縱使面臨嚴峻挑戰，仍關注社會公益。「集結優選福氣箱」參與企業，包括漢典食品、昇樺食品、弘陽食品、台全珍豬、鈺統食品、雲林古坑咖啡企業、嘉楠食品、三好國際酒店、千巧谷牛樂園、綠田國際。

「集結優選福氣箱」內有台全豬肉、嘉楠貢丸、TGC咖啡、千巧谷鮮奶酥、漢典牛肉麵、弘陽食品素肉、鈺統穀諾粒、田記雞精等，都是雲林縣在地最優質的產品，保證讓大家吃得安心、吃出健康。

鄭博文指出，雲科大攜手企業、政府，歷經2個月籌措，整合雲林優質產品舉辦公益捐贈活動，為產、官、學合作提供非常好的範例，此次只是第1波，未來還會繼續做下去。

千巧谷總經理黃吉雄提到，自從5月疫情嚴峻，公司受創嚴重，感謝雲科大鄭老師及漢典鍾紀銘學長幫忙，此次整合雲科大EMBA企業資源，捐贈400箱福氣箱，為了雲林這塊土地，企業願意付出，也盼望疫情過後，大家都能重振經濟。