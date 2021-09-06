今(6)日午後2時位於菲律賓東方的低氣壓已正式升格為今年第13號颱風康森(Conson)，預計路徑將通過菲律賓進入南海機率較高，對台灣影響程度較低；菲律賓更東方的熱帶性低氣壓TD16未來有機率成颱，不過強度、路徑等仍須持續關注。

氣象局預報員謝佩芸表示，今天各地高溫炎熱，各縣市高溫普遍為34-35度，花東局部地區高溫達36-37度，午後到入夜受熱對流影響，山區及西半部平地要留意降雨，山區有局部較大雨勢。

明天天氣預計與今天類似，全台各地高溫約33-35度，桃園以北、宜花東地區則有局部36度以上高溫出現機率，早上中午紫外線強，要注意防曬，各地山區、中南部平地受午後熱對流影響，也有午後雷陣雨出現機率，新竹以南沿海晚上到清晨也有零星陣雨，午後外出要留意天氣變化。

謝佩芸說指出，至於大家關心的熱帶系統，目前台灣仍受太平洋高壓影響，南海到菲律賓東方海面則為大低壓區，也就是熱帶系統活躍的區域，目前已有活躍雲系在發展，其中菲律賓東方一低氣壓在下午2時已增強為第13號颱風康森，正以每小時12公里速度向北北西進行，預計以通過菲律賓進入南海機率較高，對台灣影響程度較低。

比較需要留意的是，菲律賓更東方有一個熱帶性低氣壓，預期未來路徑大致沿著太平洋高壓南側導引氣流往西北方移動，後期有機會接近台灣東方海面，不過因為距離遙遠，未來強度往西北走的路徑都還有很大變數，要持續觀察其發展，預計周五之後會較接近台灣。