租屋要注意安全！一名女網友分享，她先前打工下班，返回租屋處時，突然一名裸上身的陌生阿伯來敲門拜訪，阿伯劈頭就說，「妹妹我很喜歡你」、「我們真的沒機會嗎？」等語，在原PO連連拒絕後，阿伯還問，「那妳能不能給我抱一下」，嚇得女網友魂不受舍。

「在外租屋還是要保護好自己」這名女網友5日在社群平台《Dcard》女孩板發文，內文指出，2年前她還在讀大學時，有次打工下班，到家時已將近晚上12時，卻突然有一名裸上身的阿伯來敲門。

原PO說，她當下僅稍微推開門，與阿伯隔著小小的門縫對話，而阿伯開篇就向她說，「妹妹，我看你很久了，我很喜歡你，你晚上下班我都有看到，你唸什麼系的」，原PO表明已有男友，但阿伯不死心，繼續追問，「我們真的沒機會嗎？」甚至最後阿伯還提出「抱一下」的要求，讓原PO被嚇得不輕。

原PO補充說明，那名阿伯平常都在家附近裸上身搬花盆，每日騎車出門時都會看到，後來把經歷告訴房東，房東也警惕阿伯不要再亂來。原PO回憶起當初的經歷還是相當害怕，並建議其他女網友，在外租屋時公用走廊一定要有監視器與照明，此外，房門也要有貓眼，才能好好保護自己。

文章曝光後，不少網友留言回應，「好噁…真的報警吧」、「只有自己一個人的時候真的很危險，沒有貓眼有時候有陌生人還真的比較難判斷是誰在外面」、「嚇爆…如果他力氣很大推開房門的話，真的會很可怕」、「太可怕了吧，還好妳沒事了」。