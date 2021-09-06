近日大陸官方為整頓演藝圈，大動作封殺失德劣跡藝人並整頓粉絲圈文化，更設下許多新規定，近年來把事業重心移往大陸的張鈞甯，被有心人操作不實議題而無端受波及，對此其工作室今(6日)發聲明，強調她「堅定地認同自己的中國人身分」。

張鈞甯工作室今發聲明，指最近網路上出現有關張鈞甯台獨的言論是「不實信息」，並強調：「張鈞甯女士無台獨立場，她一直堅定地認同自己的中國人身分，也絕不允許任何有心人利用地域製造矛盾！」最後更呼籲網友要明辨視聽：「停止傳播不實信息」。

隨後，張鈞甯也轉發工作室微博，再次重申：「在演藝生涯中，我遇到了兩岸三地值得尊敬的師長與有志同仁，我熱愛表演並將之視為自己的事業。兩岸中國人都是中華民族的組成部分，我不是台獨，五千年中華文明讓我們學會的是堂堂正正頂天立地的中華兒女之道。」

張鈞甯在大陸戲劇圈發展多年，拍攝過不少電影和電視劇，在《武媚娘傳奇》中一改溫柔氣質形象，詮釋心機壞女人大獲好評，之後接連演了《軍師聯盟》、《溫暖的弦》、《如懿傳》等戲，都有出色表現，也奠定她在大陸戲劇圈地位，甚至大中華區的廣告代言也不斷。

張鈞甯聲明全文：

近日，我司發現部分網絡用戶發表關於張鈞甯女士的不實言論，罔顧事實，惡意造謠張鈞甯女士「台獨」等不實信息。

張鈞甯女士無台獨立場，她一直堅定地認同自己的中國人身分，也絕不允許任何有心人利用地域製造矛盾！

這些別有居心的惡意揣測和中傷，給張鈞甯女士造成了嚴重的精神傷害。為維護張鈞甯女士的合法權益，本公司已委託北京國樽律師事務所保全相關證據，將依法追究造謠者的法律責任。

網絡非不法之地，敬請大家明辨視聽，停止傳播不實信息！