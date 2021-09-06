美軍出動無人機摧毀載有自殺炸彈客的車輛

美國已完成阿富汗撤軍行動，雖然拜登政府口口聲聲說，將報復「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，ISIS-K）在首都喀布爾機場的致命恐攻，但挑戰在於，當地沒有美軍駐紮，要怎麼執行反恐任務。

據CNN新聞網5日報導，有些美國官員說，8月28日對ISIS-K進行的無人機報復攻擊，為奉拜登命令，要讓這恐怖組織「付出代價」的軍方和情報官員未來將面臨的阻礙提供了洞察機會。

據兩名美國官員說，美軍部分依靠空中監視影像，來瞄準疑似的ISIS-K成員。而影像顯示，他們將爆裂物裝上後車廂。據第3位官員說，接著情資人員追蹤這輛車好一陣子，看到它先後停在多個疑似ISIS-K據點。

等到要發動攻擊時，五角大廈已搜集了足夠的證據，足以認為這輛車要前往阿富汗首都喀布爾哈密德卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）發動攻擊。

然而，這付出的代價高。由於無人機在民宅密集的小巷發動攻擊，至少導致包括孩童在內的10位平民喪生。五角大廈雖為這次打擊辯護，但也說如今正進行調查。

Video from the Khaje Bughra neighborhood of Kabul as the U.S. claims to have carried out a drone strike in the city. Smoke rising from 34.57454 69.16211. pic.twitter.com/hbdJApK1Qx — Haley Willis (@heytherehaIey) August 29 2021

從這些官員的說法可以看出，美軍多年來能在阿富汗執行反恐行動，是靠最後幾小時的情資搜集，最後才得以發動攻擊。但現任和前任官員說，如今地面沒有美軍，收集情報將變得難多了。

美軍參謀首長聯席會議（JCS）主席米利（Mark Milley）和其他官員說，這次打擊「名正言順」，因為死者中至少有1名是ISIS-K。還有兩名官員看過監視圖像後證實，後來出現第二次大爆炸，顯示後車箱有爆裂物。他們說，這可能導致附近平民喪生。然而，一些要求匿名的前情報官員卻質疑，這證明了未來精準打擊更遠富挑戰的殘酷新現實。

一位了解這類打擊標準的美國官員說，打擊造成10位平民喪生數字很高。一位瞭解這類攻擊的前情報官員說，要是美軍和任何當地夥伴合作，就不必朝載有爆裂物的車輛發射飛彈，而會設法在駕駛上車前，就把他們除掉。

雖然拜登承諾，要繼續打擊阿富汗境內的ISIS-K激進分子，並誓言要讓他們為導致13名美軍和大批阿富汗人喪生。但美國現任與前任官員說，隨著支持美方的阿富汗政府倒台，塔利班控制整個國家，要掌握ISIS-K的狀況會變得更困難。

就算美國能繼續在阿富汗上空飛無人偵察機，但由於它們都從波斯灣國家起飛，多達60%的時間要耗在往返阿富汗上，限制了它們在境內的覆蓋範圍。好幾位美國現任與前任官員說，這製造了盲點。由於沒了美國20年來建立的消息來源網，將來情報和軍事官員可能沒辦法知道，要派無人機去哪裡偵察。一位前情報官員指出，就算有最尖端的無人機，但要是沒有情資，也無濟於事。