田中分局交通分隊分隊長洪偉哲（左起）、警員吳鴻熙，兩人半夜執勤巡邏，遇見失智老翁在大馬路中間迷途，專程將人護送回家，暖警行徑讓田中分局長鄭頴聰十分肯定。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

少年獨自在二水街頭徘徊，員警護送他回警所等家長接回，監視器畫面錄下二水分駐所警員劉釗宏牽著少年腳踏車返回所內的身影。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

少年獨自在二水街頭徘徊，員警護送他回警所等家長接回，連腳踏車也專程牽回所內義務修理好，服務到家讓趕到警所接兒子的家長不勝感激。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化田中警超暖心，近日深夜在轄內發現有老翁深夜獨自走在大馬路中間，還拄著一根拐杖，主動上前關心才發現應該是失智老人，趕緊開車護送老翁返家；另外一名少年因心情不佳，放學後獨自騎單車在二水街頭遊蕩，暖警獲報趕緊通知家長前來帶回。

田中分局交通分隊長洪偉哲表示，本月2日凌晨近1點，正與同仁吳鴻熙外出執勤巡邏，警車行經田中鎮中南路與東閔路口，赫見有名光頭老翁拄著拐杖緩步行走在大馬路中間，趕緊將車停路邊上前關心。

老翁無法清楚說明自己身分，只向警方回說要去雜貨店買東西，但三更半夜接上根本無店家營業，員警懷疑老翁有失智症，且步履蹣跚行走不便，當場決定開車護送老翁返家。

洪偉哲說，由於戶籍地址所在建物十分老舊且無門牌，當下兩人只能挨家挨戶詢問鄰居查證，在左鄰右舍居民協助下，終於問到失智老翁的弟弟，將人帶回屋內休息。

另外，一名高中少年日前放學後未搭乘校車離校，反而騎著放在校內的自行車離開，晚間8、9點還在二水市區遊蕩，直到腳踏車變速器故障後才主動向路邊店家求助，警方到場後，發現少年家住二林，距離二水市區已有30公里遠，趕緊將少年先帶回二水分駐所安置，並買了便當讓他充飢。

二水分駐所副所長蕭錦本表示，警員王宥期、劉釗宏接獲民眾通報前往，原以為少年迷路才會騎錯方向，沒想到疑似是心情欠佳才會獨自在外騎車遊蕩，最後單車又故障，只能牽車步行。

蕭錦本說，少年身無分文，也還沒吃晚餐，同仁討論後決定由王宥期開車載少年回所內，並連繫家長前來接回，腳踏車則由劉釗宏幫忙，一路走了3公里牽回所內修理，員警兩人再合力排除故障問題。

當晚趕到警所的少年母親發現孩子安然無恙，腳踏車也修好了，頻頻向警方致謝。少年離去時，員警叔叔們還不忘貼心叮嚀開導少年，下次別再讓爸爸媽媽操心。