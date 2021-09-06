彰化田中警超暖心，近日深夜在轄內發現有老翁深夜獨自走在大馬路中間，還拄著一根拐杖，主動上前關心才發現應該是失智老人，趕緊開車護送老翁返家；另外一名少年因心情不佳，放學後獨自騎單車在二水街頭遊蕩，暖警獲報趕緊通知家長前來帶回。
田中分局交通分隊長洪偉哲表示，本月2日凌晨近1點，正與同仁吳鴻熙外出執勤巡邏，警車行經田中鎮中南路與東閔路口，赫見有名光頭老翁拄著拐杖緩步行走在大馬路中間，趕緊將車停路邊上前關心。
老翁無法清楚說明自己身分，只向警方回說要去雜貨店買東西，但三更半夜接上根本無店家營業，員警懷疑老翁有失智症，且步履蹣跚行走不便，當場決定開車護送老翁返家。
洪偉哲說，由於戶籍地址所在建物十分老舊且無門牌，當下兩人只能挨家挨戶詢問鄰居查證，在左鄰右舍居民協助下，終於問到失智老翁的弟弟，將人帶回屋內休息。
另外，一名高中少年日前放學後未搭乘校車離校，反而騎著放在校內的自行車離開，晚間8、9點還在二水市區遊蕩，直到腳踏車變速器故障後才主動向路邊店家求助，警方到場後，發現少年家住二林，距離二水市區已有30公里遠，趕緊將少年先帶回二水分駐所安置，並買了便當讓他充飢。
二水分駐所副所長蕭錦本表示，警員王宥期、劉釗宏接獲民眾通報前往，原以為少年迷路才會騎錯方向，沒想到疑似是心情欠佳才會獨自在外騎車遊蕩，最後單車又故障，只能牽車步行。
蕭錦本說，少年身無分文，也還沒吃晚餐，同仁討論後決定由王宥期開車載少年回所內，並連繫家長前來接回，腳踏車則由劉釗宏幫忙，一路走了3公里牽回所內修理，員警兩人再合力排除故障問題。
當晚趕到警所的少年母親發現孩子安然無恙，腳踏車也修好了，頻頻向警方致謝。少年離去時，員警叔叔們還不忘貼心叮嚀開導少年，下次別再讓爸爸媽媽操心。
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