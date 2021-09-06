台中港中區扶輪社社長蔡巾壯發起社區服務計劃「愛心待用餐」，幫助弱勢家庭。（台中港中區扶輪社提供／陳淑娥台中傳真）

台中港中區扶輪社社長蔡巾壯發起社區服務計劃「愛心待用餐」，幫助弱勢家庭。（台中港中區扶輪社提供／陳淑娥台中傳真）

台中港中區扶輪社社長蔡巾壯發起社區服務計劃「愛心待用餐」，幫助弱勢家庭。（台中港中區扶輪社提供／陳淑娥台中傳真）

國內疫情肆虐，造成弱勢族群受影響生活陷入困境，國際扶461地區台中港中區扶輪社社長蔡巾壯發起社區服務計劃「愛心待用餐」幫助弱勢家庭，即日起在沙鹿、梧棲及清水3個商家提供免費餐食，為期10個月，讓愛溫暖社會每個角落。

國際扶461地區台中港中區扶輪社社長、福宴婚宴會館總經理蔡巾壯日前發起社區服務計劃「愛心待用餐」幫助勢家庭，經地區總監薛秋雄贊助指導，分區助理總監侯尊仁督導辦理，結合D3分區各社台中港東南扶輪社、台中港西南扶輪社、台中港東區扶輪社、台中港中央扶輪社、大肚扶輪社、台中港都扶輪社共同加入本次社會服務行列。

蔡巾壯指出，這波疫情導致許多人收入減少、生活陷入困頓，甚至連三餐都難溫飽，扶輪社徹底實現年度主題，以服務改善人生的扶輪願景，讓愛溫暖社會每個角落，即日起至明年6月止，在海線3個區配合商家提供免費餐食。

海線3個區「愛心待用餐」地點包括沙鹿昌味小吃店、清水香香自助餐以及梧棲大庄鬍鬚ㄟ米糕，每間店家每個月有5000元費用，歡迎有需要的甘苦人前往用餐。