兩岸情勢緊繃，外界關切執政黨未來的兩岸政策方向。民進黨將於九月舉辦三場「國安與兩岸情勢」系列座談會，民進黨中國部主任吳峻鋕表示，民進黨期待透過藉由此系列座談會，帶動國人共同關心國安與兩岸議題，捍衛得來不易的自由民主體制。

20年前的9月11日，發生舉世震驚的「911事件」，改變了國際政治格局，20年後美國撤軍阿富汗，再次徹底改變全球局勢。美國最新國際戰略部署成為各國關注的焦點，東亞可能成為美國戰略轉移的目標之一。

民進黨表示，為使社會了解民進黨對整體國際情勢和兩岸關係的觀點，深化黨和社會的交流與對話，民進黨將於九月舉辦三場「國安與兩岸情勢」系列座談會，邀請相關學者專家與本黨黨公職就東亞新變局、東亞安全情勢與國內兩岸民意與政黨競爭等主題進行與談。

吳峻鋕指出，民進黨過去一年辦理過許多青年活動，如熬民主、國務青、兩岸及國際事務兵推營等，從中看到許多年輕人持續展現對於國安與兩岸議題的熱忱，也多有期待民進黨能創建更多平台讓大家累積知識、激盪思想的火花，所以我們會來辦理這個系列座談會活動，民進黨要「陪著青年向前看」，共同探索與思考台灣的未來。

吳峻鋕表示，此系列座談會首場主題為「東亞新變局-美國自阿富汗撤軍後的亞太情勢」，將於9月11日（六）上午於台大校友會館舉行，邀請東吳大學政治系助理教授陳方隅、前駐美政治組組長趙怡翔與本黨連江縣黨部主委李問進行與談。

因應防疫政策，此場座談會只能開放15名聽眾現場參與，但另外提供線上即時直播，讓有興趣的民眾可同步線上觀看，並可向現場講者文字提問。

由於首場座談會適逢美國「九一一事件」20周年，世界局勢發生重大改變。美國從阿富汗撤軍、將戰略部署轉向其他競爭對手和可能衝突的地區，他說，在此重要歷史轉折時刻，邀請三位青年講者分別從美中關係、台美關係與台灣新世代觀點，探討當今世界局勢對亞太情勢可能帶來的變化與台灣因應之道。

第二場座談會主題聚焦在「東亞安全情勢-中共在亞太地區的軍事作為」，將於9月17日（五）下午舉行。吳峻鋕表示，近幾年來，中共在台灣周遭海域動作頻頻，除了軍事威嚇，抽砂船、海上民兵等灰色地帶行動也不斷侵擾台海周邊國家。台灣應如何應對中共安全威脅，也是民眾相當關心之議題。

對此，民進黨中國部邀請台灣國際法學會副秘書長林廷輝、台北醫學大學通識教育中心教授張國城與中山大學亞太英語學程兼任助理教授林穎佑深入剖析南海與東海的安全情勢，以及灰色地帶衝突問題。

第三場座談會主題則將聚焦於「台灣的民意變化、政黨競爭與兩岸關係」，於9月26日（日）上午舉行。他說，面對中共統戰進逼，拒絕「一中原則與九二共識」早已成為主流民意，卻有部分在野黨仍採取與民意相背離的立場。因此，民進黨中國部邀請專家學者與本黨黨公職，分析主流民意對於兩岸議題的變化，並探究國內主要政黨的兩岸政策論述差異。

吳峻鋕強調，從近期各國重要官員發言、國際會議焦點可看出全球高度關注印太及兩岸局勢變化，尤其是台海地區的和平穩定。位於民主陣營對抗專制政權第一線的我們，也應該認清來自外在的威脅與挑戰。民進黨期待透過藉由此系列座談會，帶動國人共同關心國安與兩岸議題，捍衛得來不易的自由民主體制。