AES-KY（6781）8月營收表現亮麗，單月營收達9.47億元，為最近五個月以來新高水準，月增2.93％、年增77.89％，累計AES-KY今年前8月營收達72.98億元，月增146.82％。

AES-KY在8月11日除息，今年配息5.3元，由於業績亮麗，今年下半年訂單已有相當程度把握，AES-KY除息第一個交易日，盤中就完全填息。

新普8月營收 寫今年新高
中磊8月營收創歷史新高
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