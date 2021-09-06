美股指數有漲有跌，台股開高後震盪加大，終場收小黑，但外資仍匯入資金並買超，激勵新台幣強勁升勢延續，盤中連闖27.7元及27.6元二關，尾盤央行出手調節後升幅收斂，終場收在27.663元，續創逾二個半月新高，升值4分，已連續七個交易日收漲，台北外匯經紀公司成交量11.18億美元。

外匯交易員指出，美國非農就業數據表現不如預期，美股道瓊回檔整理，但科技股仍續漲，帶動台股開高後震盪，上攻力道轉弱下，最後收小跌21點至17495點，外資相對給力買超新台幣96億元，並匯入資金，激勵新台幣升勢強勁，盤中一舉升破27.6元，最高來到27.569元。

外匯交易員說明，新台幣漲高下，出口商退場觀望，進口商則是順勢進場撿便宜買匯，使得升幅略見收斂，尤其尾盤老大（央行）出手調節後，最後回到27.6元價位。觀察外資匯入方向不變，加碼布局台股，也推高新台幣匯率，短線若外資沒有反手匯出，新台幣應是欲弱不易格局居多。