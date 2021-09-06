《算牌手》幕後照，左為導演許瑞德，右為男主角奧斯卡伊薩克。（台北双喜電影提供）

入選本屆威尼斯影展主競賽單元的《算牌手》，由保羅許瑞德（Paul Schrader）執導，老搭檔名導馬丁史柯西斯擔綱監製，卡司則有曾兩度提名金球獎的演技派男星奧斯卡伊薩克(Oscar Isaac) ，攜手《一級玩家》人氣新星泰謝里丹(Tye Sheridan) 、喜劇紅星蒂芬妮哈戴許（Tiffany Haddish）以及威尼斯影帝威廉達佛（Willem Dafoe）共同主演。

《算牌手》於9月2日的威尼斯影展舉行世界首映，映後佳評如潮，被眾多在首映先睹為快的媒體及影評人們激推盛讚，爛番茄更是飆上96％近滿分好評，為即將上映的電影聲勢再下一城，未來勢必將在獎季持續發光發熱！

《算牌手》也是保羅許瑞德繼 2017 年的執導作品《牧師的最後誘惑》之後，再度進入威尼斯影展角逐大獎的野心之作，爭奪奧斯卡小金人也是勝券在握。威尼斯影展2日首映後，眾多媒體和影評人都給出相當高的評價，知名外媒《浮華世界》盛讚：「保羅許瑞德導演帶著令人驚嘆和與時俱進的變革回歸了。」，《綜藝》雜誌：「《算牌手》給予了像是身處於精彩撲克牌局的牌桌前，如此讓人心激動。」，《偏鋒》雜誌：「隨著過去的混亂滲透到壓抑的現在，保羅施拉德的電影變得更加熱烈和瘋狂。」外國影評也大力推薦：「《算牌手》展示著一位大師級電影人獨一無二的電影貢獻。」、「極具煽動性的美國描繪，更是我們這時代的《計程車司機》」，更有「表面上是一部賭博電影，實際上是催化人心、緩緩延燒的道德驚悚片，講述了一條漫長的救贖之路。」

片中靈魂人物男星奧斯卡伊薩克自從演出柯恩兄弟的《醉鄉民謠》走紅後，參演作品始終質量滿分，而且遊走於商業與藝術電影之間，今年威尼斯影展《算牌手》和《沙丘》兩部作品都入圍競賽片，而主演的HBO影集《婚姻場景》也即將登場，曝光率極高，大小螢幕都能見到他的身影。他在《算牌手》的演技也備受讚譽，《時代》雜誌：「奧斯卡伊薩克沉浸在憂思氛圍中的浪漫驚悚片」、《螢幕周刊》：「伊薩克在這裡的演出，是他有史以來最好的表現。」、「保羅許瑞德的反復仇電影，因奧斯卡伊薩克的精彩表演更為出色」，而奧斯卡伊薩克自己也深深被這個角色吸引，他說：「以威廉這個角色來說，他過去曾經歷過壞事，而這些壞事會讓你覺得…這個人真的值得可憐嗎？但老實說，我在了解這角色的過去時，確實是研究得挺著迷的。」

導演保羅許瑞德向來善於描繪反英雄主角，也喜歡做深入的道德探索，並且經常寫出沉迷於某種習慣和儀式的人物，無論好或壞，都彷彿是苦行者一般，好比他曾創造過的角色，《計程車司機》裡的司機、《美國舞男》裡的舞男、《牧師的最後誘惑》的牧師，這次《算牌手》中的算牌手，則是導演在家看電視的時候，看到了個跟「賭博」有關的節目，正在探討喜歡玩拉霸機的人的心態，還有為什麼喜愛賭博的人可以忍受幾個小時的「空窗」，甚至最後會是賺不到錢，也沒有任何收穫，當導演看到這些賭博者的心境時，他靈光一閃決定：「這就是威廉的工作！」，主角從軍人轉行成職業賭徒後，卻依然被過去的陰影纏身，導演說：「我就是得找個職業給這些角色，讓他們有等待的意義，他的存在介於「有跟沒有」之間。」，也讓整部電影更增添了神秘感，《算牌手》將於9月17日全台上映。