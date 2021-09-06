《金融》8月底外匯存底金額5435.78億美元 月增5.02億美元 16:332021/09/06 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今天公布8月底外匯存底金額5435.78億美元，較上月增加5.02億美元。本月外匯存底變動主要因素為外匯存底投資運用收益，以及主要貨幣對美元之匯率變動。 央行統計，110年8月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新臺幣存款餘額共折計7197億美元，約當外匯存底132%。 《國際產業》SIA：全球半導體營收 7月年增29％、月增2.1％ 《國際經濟》5個月來首降 泰8月CPI年減0.02％ #億美 #外匯存底 #變動 #月底 #月增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》世豐8月、前8月營收齊創同期高 15:252021/09/06 財經 《電子零件》毅嘉8月營收年增14％ H2訂單無虞、惟憂缺料 09:112021/09/06 財經 《電子零件》群光H2衝刺消費性產品 前8月營收年增13％ 15:422021/09/06 財經 《科技》封測業Q2營收年增達26.4％ 疫情成H2變數 15:252021/09/06 財經 亞德客-KY 8月及前八月合併營收創同期新高 12:452021/09/06 財經 《熱門族群》台塑四寶8月營收 3檔雙增 14:172021/09/06 財經 《電子零件》聯茂8月營收登高 外資續挺、目標價170元 13:262021/09/06 財經 《紡纖股》宏遠8月營收再創高 現增公開申購 13:092021/09/06 財經 《光電股》光磊8月營收創近7月高 Q3旺季樂觀 10:362021/09/06 財經 《電腦設備》強固型電腦拉動 神基8月營收年增18.5％ 15:082021/09/06 財經 《航運股》中菲行8月營收穩站30億 連4月創新高 13:092021/09/06 財經 財經熱門新聞 越南疫情崩潰 內行爆真實慘況：企業會倒一片 - 財經 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 賣阿榮換二哥來得及？專家給溺水散戶1忠告 - 財經 中低階5G智慧機恐掉價 聯發科遭降評至中立 - 財經要聞 - 工商時報 0056被長榮、友達搞爛 全砍光換0050？正反兩派戰翻 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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