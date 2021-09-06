央行今天公布8月底外匯存底金額5435.78億美元，較上月增加5.02億美元。本月外匯存底變動主要因素為外匯存底投資運用收益，以及主要貨幣對美元之匯率變動。

央行統計，110年8月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新臺幣存款餘額共折計7197億美元，約當外匯存底132%。