晶圓專工大廠聯電（2303）公告8月合併營收187.90億元，連續4個月創下單月營收歷史新高，主要是受惠於7月之後調漲晶圓出貨價格，接單暢旺且現有產能全數滿載到年底，法人預期第三季營收可望超越業績展望高標。

聯電受惠於調漲晶圓代工價格，以及晶圓廠產能滿載出貨，6日公告8月合併營收月增2.3％達187.90億元，較去年同期成長26.6％，連續4個月創下單月營收歷史新高紀錄。累計前8個月合併營收達1351.61億元，與去年同期相較成長15.5％，改寫歷年同期歷史新高紀錄。

聯電預估第三季晶圓出貨將季增1～2％，晶圓平均美元價格增加6％，平均毛利率將提升至35％。法人預估聯電第三季合併營收將介於545～550億元，較上季成長7～8％並再創季度營收歷史新高，以目前接單情況來看，9月營收可望持續8月高檔，代表第三季營收有機會超越業績展望高標並上看560億元。