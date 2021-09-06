新營甜蜜節【旅遊經 編輯部報導】

「2021新營甜蜜節」將於9月11日及9月12日在新營鐵道文化園區登場，由於台南是糖廠最多的城市，而許多台南美食，也給許多旅客偏「甜」的印象，因此甜蜜節相當符合當地特色。台南新營兩天甜蜜節的活動將規劃四大主題，分別是「市集活動」、「藝文表演」、「創意活動」與「特色車輛展示」，邀您在活動中嚐到甜頭！

台南觀光旅遊局9月11日至12日將於新營鐵道文化園區舉辦「2021新營甜蜜節」，結合在地景點特色，讓市民朋友樂遊同時，也能進一步深入認識新營鐵道歷史與糖業文化。加上近期熱播的俗女養成記2，遊客可以先前往後壁俗女村逛逛，再到新營品嚐劇組演員推薦的新營美食。

新營甜蜜節中市集活動將與臺南在地海島市集合作，每日至少有30攤特色攤商，並設有DIY區，師傅現場教學，讓民眾體驗親手製作棉花糖與古早味椪糖的甜蜜樂趣，但提醒現場不提供試吃，可以外帶。藝文表演每天至少4組街頭藝人輪番演出；創意活動包括有「尋尋蜜蜜」集點活動(9月5日起，可至新營30家合作店家消費集章，活動兩天至現場大會服務台兌換好禮)、「蜜室逃脫」戶外逃脫解謎遊戲、尋找「甜」「蜜」(姓名有「甜蜜」同音者，活動兩天可免費兌換台糖冰棒)。此外，還有車輛展示搭配Cosplay裝扮者與民眾互動。

新營甜蜜節

新營甜蜜節

台南市長黃偉哲表示，台南是糖廠最多的城市，新營鐵道地景公園於去年底完工，榮獲2020國際景觀建築師協會景觀大賞「卓越獎」，園區包括1.4公里長「甜覓鐵馬道」（糖鐵自行車道）、肥料倉庫入口廣場、25軌道陽光草原、糖福印刷創意休憩廣場、微糖青創文化廣場、鐵道戶外教室等亮點，接鄰台糖新營鐵道文化園區。2021臺南購物節已於8月23日開跑(110年8月23日起至111年2月10日)，別忘了消費後還可以將發票登錄購物節網站參加抽獎，有機會抽中房子、Lexus及TOYOTA油電車等超值好禮，此外，9月6日起來台南住宿就送你好康券，祝福大家大獎都能帶回家！

觀旅局表示，歡迎適度放鬆心情走逛市集欣賞表演，但由於還在防疫期間，活動將採總量管制方式控管人流，提醒到場民眾全程佩戴口罩參與，並請配合現場實聯制、酒精消毒及量體溫等防疫工作，讓大家安心享受甜蜜時光。相關活動訊息，可至臺南旅遊網(

)及臺南旅遊臉書粉絲團查詢。

圖片：臺南市政府觀光旅遊局