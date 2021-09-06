在風livehouse「風起夢境」的「 千川百魚」光影裝置藝術

【旅遊經 編輯部報導】

2021新竹光臨藝術節「科技未來」燈區將於9月10日至10月16日在新竹公園、中央公園及三民公園登場，其中新竹公園麗池有大型水上燈藝作品「竹鵲松風迎春曦」，三隻振翅的喜鵲環繞黑松、搭配躍出水面的錦鯉，光影繽紛；中央公園則是由陽明交通大學藝術團隊將燈具融合遊具，打造奇幻感的曲線森林「卷卷林」，而卷卷林目前規劃長設展。此外，2021新竹光臨藝術節還將在10月22日至31日推出壓軸古蹟光雕秀，屆時也搭配五倍券活動進行。

新竹市長林智堅表示，2021新竹光臨藝術節是2021台灣燈會的轉型延續，期望讓藝術家的精心創作有機會被國人乃至全世界看見。從今年4月孔廟廣場的「競賽花燈作品」開始，到7、8月間的「隆恩圳燈區」及東門城「光之島」環形劇場，都受到民眾熱烈迴響。其中「光之島」線上直播展演，在臉書、youtube累積23萬觀看人數，創造表演藝術的全新典範。

在新竹公園的大階梯有「朔流賦形」光影裝置藝術

新竹公園大門外有「織築」光影裝置藝術

新竹公園孔廟廣場的「嘉年華」光影裝置藝術

三民公園有「未來拓墣」光影裝置藝術

在東大路橋有「螢光呼吸」光影裝置藝術

新竹光臨藝術節將再展出「科技未來」燈區，由國內新銳世代藝術家設計科技藝術主題及光環境作品，智慧科技、光影互動、觀賞體驗多面向交織，作品設置於三民公園，中央公園以及新竹公園，讓民眾舒適步行在公園體驗富含科技未來感的作品。此外，連結新竹公園與中央公園的東大路廊帶上，還可欣賞到數座精湛的大型光環境作品及街道家具。

新竹市文化局長張馨之指出，在新竹公園麗池展出原台灣燈會水上副燈「竹鵲松風迎春曦」，由國內著名燈藝師王耀瑞及張文瑤製作，設計運用三隻新竹市市鳥「喜鵲」振翅飛翔，鳥瞰十八尖山，並環繞新竹市樹黑松，進而帶動躍水而出的錦鯉，作品兩面皆有新竹市地標「東門城」剪影，充滿濃厚的在地特色。

陽明交通大學藝術團隊創作「卷卷林」，配合中央公園與隆恩圳周邊特有的童話燈具與遊具，打造出奇幻感的曲線森林，光線自半透的彎板間露出，讓民眾來往穿梭其中遊歷，作品未來也規劃長久留置在中央公園內，成為與親子為伴的公共藝術；三民公園作品「未來拓撲」，由清華大學藝術團隊結合立體雕塑、動力機械、互動程式等元素，創造光之森林，呈現自然的風雨、晨曦與落日的靈動。

另外還有室內作品，在風livehouse「風起夢境」為室內沉浸體驗式作品，由奧圖碼科技製作，以「光電」為媒材，浮空紗為介質創造出沉浸式互動投影藝術，使用數位科技模擬製造出夢境風旋，引領民眾緩緩地跟著風聲引導走入沉浸式空間，「做一場屬於自己的美夢」。文化局也提醒，此件作品將於10月6至16日展出，並考量防疫，設有場次與人流限制，將於日後會公布預約資訊。採獨立出入口與參觀人數總量管制，且為分散排隊人潮，採網路預約優先參觀制（每日8場次），依展演場館容留人數防疫指引，每場次限190名額。

各展區均依循中央流行疫情指揮中心各項指引，現場採實聯制、量測體溫及提供酒精消毒，並安排工作人員宣導參觀民眾全程戴口罩，保持戶外1公尺以上社交距離。

圖片：新竹市政府提供