台中國家歌劇院NTT放映室今年與台中國際動畫影展合作，自9月9日起在戶外劇場晚間舉辦放映得獎動畫片活動。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院NTT放映室今年首度與台中國際動畫影展合作，自9月9日起在戶外劇場晚間舉辦3場放映得獎動畫片活動，分別是小朋篇的13部各國影片；大朋友篇有6部多元短片及2021年TIAF得獎動畫片大賞。歌劇院藝術總監邱瑗6日表示，戶外放映與正式進劇場看現場表演大不同，民眾可或臥或躺輕鬆無拘束，兼具休閒娛樂。

歌劇院表示，台中國際動畫影展（TIAF）是台灣規模最大的國際動畫影展，NTT放映室今年秋天首度與TIAF合作，在9月9日、10月7日、11月4日晚間在戶外劇場放映2019年至2021年的TIAF得獎動畫片。

9月將播映適合6至12歲親子共賞的短片，精選13部來自台、日、韓、加拿大、捷克及以色列等各國影片；10月則推出6部短片，有科幻奇想、戰爭議題等多元主題；11月壓軸場次，將端上熱騰騰的2021年TIAF得獎動畫片大賞。

常和民眾一起觀賞NTT放映室的邱瑗表示，戶外放映與正式進劇場看現場表演大不同，或臥或躺輕鬆無拘束，也兼具休閒娛樂，獲得多數民眾認同。