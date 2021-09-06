全力推動社會住宅，台中市政府在梧棲區打造海線地區第一棟社宅「三民好宅」，標榜「比豪宅還要好」，並將於10月6日開始受理民眾申請，持續到11月5日為止。市府強調， 有興趣想住進三民好宅的民眾，可洽市政府文心第二行政大樓、梧棲區公所送件。

台中市府住宅處指出，這次公告受理申請的住宅共有300戶，其中包括一房型195戶、二房型96戶、三房型9戶，且每戶都配備有冷氣、廚具、瓦斯爐或電陶爐、衛浴設備、熱水器等設施，首年租金以市價5折計算。

住宅處表示，連同租金與管理費，初步估算，一房型價格約在每月5200至6300元、二房型約8800至1萬400元、三房型租金則落在1萬400至1萬2600左右。而為滿足民眾看房需求，住宅處特別布置3種房型樣品屋，9月25、26日開放實體與線上參觀。

住宅處表示，梧棲地區人口年齡偏高，也因此，三民好宅的設計定位在樂齡學園，內部規畫有社區式日間照顧設施、托嬰中心及社會服務站。此外，三民好宅同樣推動台中市特有的種子行動計畫，呼籲有意願投入社造的民眾提出徵選計畫，入選者除將免抽籤即可入住。