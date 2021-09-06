不滿中華電信基地台入侵，金門何厝村民今天下午群起抗議。（李金生攝）

無人居住的民宅屋頂出現外觀像是冷氣室外機和水塔的東西。（李金生攝）

何厝村民舉牌抗議，痛批屋主只為一己之私，不管別人死活。（李金生攝）

何厝村民群情激憤，強烈要求基地台非拆不可。（李金生攝）

老人家也頂著大太陽，坐輪椅參加抗議行動，強調要守護下一代的健康。（李金生攝）

NCC人員在何厝村內，現場實測電磁波情形。（李金生攝）

NCC南區監理處副處長陳永華表示，3天內提出數值檢測報告。（李金生攝）

NCC南區監理處副處長陳永華表示，若最後縣府認定依規定不得設立基地台，該處將依法廢止執照。（李金生攝）

曾是金門古官路與古渡口水陸要衝，至今已有600年歷史的何厝村，因村內1棟閒置民宅架設至少4座基地台，陷入電磁波害人接連罹癌的陰影。惶恐不安的村民今天下午發起抗議行動，強烈要求跨海實測的NCC（國家通訊傳播委員會）盡快拆除，還給他們平安居住的健康環境。

金沙鎮何厝社區協會發起連署抗議行動，獲得村民熱烈回應，下午2時30分在發起人王清凌和理事長王文思、鎮代馬自壯、何斗里長陳福林的帶領下，拉起白布條高喊「拆除基地台」、「還我健康環境」、「基地台滾蛋」，向實測電磁波的NCC人員表達強烈訴求。

馬自壯等人沈痛指出，這棟目前無人居住的2層半民宅，在2017年就偷偷架設基地台，但因用假水塔做掩護，將村民都蒙在鼓裡。去年屋主將房子賣掉，自己跑去料羅另建新屋，但新屋主也未曾入住。直到今年3月間，村民發現屋頂又冒出3座外觀像是冷氣室外機的東西，才驚覺到基地台暗中入侵村莊。

扶老攜幼出門的村民們群情激憤痛批，這棟房子並無建築和使用執照，卻能獲准架設基地台，NCC和縣府建設處怠忽職守，置居民健康於不顧，幾年來已有10餘人罹癌，其中至少5人不治去世，留給親人無盡悲痛，全村數百戶人家陷入電磁波陰影，終日提心吊膽不已。

NCC南區監理處副處長陳永華表示，當初中華電信確有申請電台執照，有關架設基地台房屋、土地的爭議，將發文權責單位釐清，若最後縣府認定依規定不得設立基地台，該處將依法廢止執照。

陳永華並允諾3天內提出現場檢測報告，但村民痛批新、舊屋主只為一己之私，從頭到尾偷偷摸摸的做，不管全體村民的死活，堅持無論檢測值是否符合安全標準，基地台都一定要盡快拆除，沒有任何妥協空間，否則村民就自己動手拆除，將這種害人的東西趕出去。

村民們並強烈主張，NCC與各權責單位會簽結果和審查紀錄，何厝居民都有權知道，並要求追查幾年來相關行政人員怠忽職守和有無勾結不法情事，還給飽受身心折磨的居民一個公道。