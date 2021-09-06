6日，越南首都河內將封鎖禁令再多實施兩星期，當地政府在河內疫情較嚴重的地區，對高達150萬人進行篩檢，希望能遏制病毒擴散。

雖然越南在新冠疫情這段時間可謂防疫有功，但面對Delta新變種病毒株來勢洶洶，越南政府也沒轍。從7月以來，河內已下令當地民眾須待在家裡，停止所有非必要性活動。現在也根據感染風險性，將河內分為紅色、橘色與綠色不同區塊。

河內市政府指出，位於紅色區域的民眾必須馬上待在家中，不能任意移動，且每個家庭中的一個人，每周需檢測3次。至於其它橘色與綠色區域，需每5到7天篩檢1次。同時，紅色區塊也是跟其它區域用拒馬或路障分開。

河內預計下周可望拿到多達150萬個篩檢樣本，並希望疫情不會像胡志明那樣嚴重。在這個南部商業重鎮，因醫療系統緊繃，中央希望民眾們能自我檢測減輕醫務人員負擔。

跟據越南官方數據，河內平均每天有50位新染疫，累計確診數約有4,000多例。不過，Delta變種已將全越南的感染病例推升至52.4萬例。

目前河內800萬居民中，約有3分之1已完整接種疫苗，越南政府也呼籲河內與胡志明市，在15日前能為所有成年人至少施打1劑疫苗。越南是亞洲區新冠疫苗接種率最低的國家之一，9800萬人口中僅3.3%完全接種兩劑疫苗，約15.4%接種過1次。