砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）6日公告8月營收，以22.54億元再創2021年來新高，年增2.69％、月增2.83％，顯示旺季效應延續，今年前8月營收達165.88億元，年增1.58％。

依照公司日前法說會展望，第三季營收將季增high-single digit百分比（高個位數，約7～9％），法人推估，穩懋9月營收在21.83億元以上即可達標。正值手機旺季，蘋果新機9月中旬即將有新品問世，加上非蘋陣營手機品牌廠也陸續推出新品搶市，可望為穩懋業績添利，9月營收或有機會達高標、約23億元。