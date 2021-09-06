近年產業環保意識抬頭，中鋼6日宣布與高雄臨海工業區鄰近石化工廠互通多餘能源，透過「鋼化聯產」跨產業合作模式，祭出減碳三部曲，預估年減碳量290萬噸，並可望為石化業每年帶來800億元產值，共朝淨零碳排目標邁進。

中鋼說明，「鋼化聯產」透過中鋼煉鋼製程產生的高爐氣、轉爐氣等副產燃氣富含一氧化碳與二氧化碳，來取代石化業者從國外輸入的碳原料，化工廠製程再合成為甲醇、甲烷、醋酸等化學品，以達成固碳效益，透過該異業合作模式，可降低石化業者原料成本，有助鋼鐵業與石化業大幅減碳。

中鋼規畫分3個階段推動鋼化聯產工作，第1階段為「實驗室及先導工場技術建立」，以建立生產技術及驗證技術應用成效為主；第2階段為「鋼化聯產示範產線建置」，將建置台灣第一套鋼化聯產示範產線，預計每年減碳24萬噸。

第3階段將擴大至「商業應用」，預計每年具減碳290萬噸的潛力，等同7450座大安森林公園的二氧化碳吸納量，並協助石化業每年創造達800億元以上產值。

中鋼表示，8月底已與台灣中油簽訂合作備忘錄，同時正洽詢其他石化廠尋求更多鋼化聯產合作機會，像是長春化工、中碳公司等，盼透過兩大產業攜手，掌握減碳新商機，並共同朝淨零碳排的目標邁進。