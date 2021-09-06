成年人請疫苗假是2天，為何學生卻是3天？教育部主秘廖興國今表示，根據衛福部的資料，12至18歲學生打BNT疫苗，產生副作用的比例較其他年齡層高，因此決定給學生3天疫苗假。

12歲至18歲學生打疫苗，在每周一至周五的下午施打，廖興國說，這樣安排主對學校課程的影響較小，因為上午課程可以正常進行，學生下午2、3點打疫苗後，之後再上1、2節課程就可以回家；如果打完疫苗有狀況，也有時間進行處理。

成年人打疫苗可以請2天疫苗假，為何學生卻是請3天？廖興國說，因為根據衛福部的資料，學生打疫苗產生副作用的比例比較高，加上他們是在下午打，因此決定給予3天的疫苗假。

學生如果臨時反悔不想在校園打疫苗，怎麼辦？廖興國表示，尊重學生的意願；而如果學生之後又突然想打，則可持「BNT COVID-19疫苗學生接種評估暨意願書」到「公費疫苗預約平台」登記，然後安排到醫療院所施打，還是打BNT疫苗。

廖興國說，在疫情之下，開學後如果學生請假的人數太多，學校可以啟動預防性停課措施，停調實體課程改為讓學生在家上線上課程。

新北市一幼兒園老師不舒服仍到校上課，造成群聚感染，廖興國呼籲師生，在校園內活動要注意防疫，包括戴口罩、勤洗手及維持社交距離，尤其若感覺不舒服，出現疑似感染症狀，就不要到校，以免造成疫情擴散。