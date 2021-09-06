宜蘭縣4家民間流浪狗場受新冠肺炎疫情影響，面臨飼料短缺、營運困難等窘境，宜蘭縣長林姿妙配合農委會民間狗場飼料紓困專案，向農委會爭取3475公斤成犬飼料，並加碼動物用消毒劑，盼能減輕民間流浪狗場的經營壓力、保護毛小孩不受疫病威脅。

宜蘭縣動植物防疫所表示，從5月份開始開始三級警戒後，不只社福團體募款困難，照顧流浪狗的民間狗場募款更是歸零，農委會6月中旬向地方了解民間狗場疫情下的需求，宜蘭縣計有4家民間狗場配合飼料紓困專案。

動植物防疫所說，流浪動物處理一直是困擾各縣市政府的課題，縣府與民間團體公私協力，官方的動植物防疫所收容330隻犬隻，4家民間狗場收容335隻，民間狗場除了協助飼養流浪動物免費絕育外，每年也都有施打動物狂犬病疫苗。

林姿妙表示，民間動物收容處所長期以來都秉持著愛護動物的理念，辦理流浪動物收容、救援、送養等吃力不討好的工作，並希望能延續這種良好的協力關係，形成典範，妥善解決流浪動物問題，建構宜蘭縣成為人與動物的幸福城市。