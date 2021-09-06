國立中央大學長期在航太科學方面深耕，1月份團隊研發的立方衛星「飛鼠號」也發射成功。桃園市政府6日與中央大學簽署合作意向書，將共同推動跨出地球低軌道、挑戰「深太空」的太空任務，培育有航太背景的專才。

中央大學太空科學與工程學系特聘教授張起維指出，我國自1999年發射第1顆人造衛星福衛一號後，已陸續由國家太空中心結合學界研製發射15顆人造衛星，但這些衛星從未挑戰過更遙遠、太空環境更嚴苛的「深太空」，為此預計將於2023年將酬載儀器帶往月球軌道繞行並登陸月球極區進行驗證。

市長鄭文燦說，中央大學擁有全國獨一無二的太空科學與工程學系、太空科學與科技研究中心、太空與遙測研究中心等。為促進桃園航空太空城發展、扎根基礎航太教育，將共同推動第1個跨出地球低軌道、挑戰「深太空」，將台灣自主研製產品納入登陸月球的太空任務。

鄭文燦表示，桃園是台灣精密電子、機械工業的核心，更有桃園國際機場所帶來的航空技術基礎，且市府也在推動航空城計畫，因此桃園在建立台灣新太空能量絕不缺席，要集結大家的專長、經驗及能量，進行整合並精進太空技術。

中央大學已有自行研發及發射衛星酬載與小型人造衛星的豐富經驗，現為配合桃園航空城整體規畫，將在桃園市建立台灣唯一行星探索、科普教育、月球科學研究專才培育、太空軟硬體設計整測基地。

鄭文燦說，未來將共同推動航太產業交流、太空產品研發驗證等，藉由中央大學與多國合作的實作經驗，可與企業進行技術交換，達到理論與實務的相互結合，解決產業實際問題，落實把航太教育向下扎根的目標。