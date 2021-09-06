桃園市「第2屆桃園科技表演藝術獎─超藝力」將自9月20日至11月20日開放徵件，由文化局、教育局、青年局、文化內容策進院聯手推動，這次有別於上屆，特地分為競技組與新秀組，讓老手與新秀有各自的表演舞台，總獎金高達310萬元。

市長鄭文燦6日前往桃園展演中心，他指出，為培育科技藝術與表演藝術的跨界創作人才，桃園自2017年起每年舉辦桃園科技藝術節，這次桃園科技表演藝術獎總獎金提高到310萬元，另外，文化內容策進院也將挑選1個具有發展前瞻性的作品，提供特別獎30萬元。

「這次新手不用怕要跟老手競爭會沒有舞台！」，文化局長莊秀美說，第2屆桃園科技表演藝術獎分為「競技組」與「新秀組」。競技組鎖定具有豐富經驗的藝術家或團體；新秀組則鼓勵全國新媒體、表演藝術相關大專院校學生、應屆畢業生及成立5年內的新媒體藝術新秀參與。

文化局表示，初審階段入圍者可獲得入圍獎金5萬元及創作補助費，競技組每組15萬元、新秀組每組10萬元；競技組首獎獎金為100萬元、新秀組首獎為50萬元、新秀組貳獎為30萬元，獲得遴選的團隊將由輔導團隊進行精緻化，2022年「桃園科技藝術節」展演團隊也將提供產業媒合平台，增加藝術者的曝光度。