來自日本的YouTuber三原慧悟、「變態先生」Jun醬共同經營頻道「三原JAPAN Sanyuan_JAPAN」，來台深耕6年，常分享台日文化、音樂及vlog，粉絲高達137萬，卻在昨（5日）無預警宣布返日，不捨地流淚感謝台灣，並說明回家鄉的三個理由。

三原慧悟和Jun醬在影片開頭便宣布：「我們要回日本了」深深地向觀眾一鞠躬，三原慧悟表示思考很久才下了這個決定，最大的動機是想念家人，他已經兩年沒有回家，只能透過視訊跟家人互動，尤其兩人的奶奶健康狀況不佳，「也不知道還能看幾次」，加上三原慧悟的姐姐要結婚了，想親自獻上祝福。

第二個原因為「台灣三級警戒結束」，三原慧悟感恩地表示：「疫情開始之後，對外國人的我們來說，住在台灣是真的很幸福的事情！」他大讚台灣的防疫做得超級好，讓他們能在全球疫情籠罩之下，還能做很多事情，完成站在舞台的夢想，說到這裡，三原慧悟忍不住淚流滿面：「真的感謝台灣！」因此，當台灣5月疫情忽然不穩定時，兩人拍了很多影片企劃，希望能夠提供一些快樂來報答台灣。

第三個原因則是回日本打疫苗，三原慧悟希望「能把珍貴的疫苗盡量留給在台灣需要的人」，雖然一定會有部份網友酸他們「假愛台灣」，但三原慧悟希望外界能諒解，「真的不好意思。」最後，兩人不捨地表示，還不知道下次什麼時候再回台灣，但未來會繼續在日本拍片，希望粉絲能繼續支持他們，「雖然暫時的分別，但我們一定會回去(來)台灣」。