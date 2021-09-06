依舊在等待。金管會6日公布8月僑外資與陸資動態，僑外資8月是微幅淨匯入0.47億美元，累計淨匯入餘額2159.54億美元，是近五年來首次8月外資未見大幅撤離；8月底陸資淨匯入餘額4150萬美元，也是微幅增加197萬美元，合計外資加陸資8月共淨匯入約近新台幣13.6億元。

到8月底，僑外資加上陸資累計淨匯入餘額為2159.955億美元，但因為新台幣兌美元升值，若以8月底匯率27.772元兌1美元換算，僑外資加陸資淨匯入折合新台幣約5兆9986億元，已不到6兆元。

往年8月外資多呈現大量淨匯出情況，近年尤其如此，主要是上市櫃公司發放大量現金股利，外資會匯出股利，如2017到2020年連續四年的8月，外資都是呈現淨匯出，2019年8月甚至單月淨匯出逾64億美元，今年8月外資不出反進，算是近五年來罕見。

但也因為今年上市櫃公司股東會因新冠肺炎疫情延後，普遍在7到9月才舉行，現金股利亦有延後入帳情況，不排除是部分外資還未領到大量現金股利，加上8月台股有較大波動，亦有外資想匯入逢低部局，因此最後呈現微幅淨匯入0.47億美元，即約新台幣13億元左右。