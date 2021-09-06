為推廣「減塑、低碳、清新」環保夜市，台東縣今年8月在四維夜市辦理為期1個月「沒塑逛夜市」活動，民眾自備環保餐具到夜市特約店家消費可享折扣優惠或兌換宣導品，活動期間超過300多名熱情縣民及遊客響應，自備餐具的人明顯變多，不只減少1次性的垃圾，民眾更能省下荷包。

台東攤販協會理事長蔡宗瑋感謝縣府推出「沒塑逛夜市」活動，很高興四維夜市可以朝向環保夜市努力，攤商也熱烈響應配合減塑的措施。對於部分民眾有反應環保餐具租賃服務的衛生清潔疑慮，蔡宗瑋說明，租賃餐具當日皆只使用1次，結束後則由專人清洗乾淨，民眾可以安心使用。

環保局呼籲，四維夜市邁向環保夜市，藉由與攤商合作，推動店家改用可重複清洗餐具，降低1次性餐具產出，期待「沒塑逛夜市」在民眾心中種下減塑習慣的種子，養成自備餐具、不使用塑膠袋的習慣，達到減少資源浪費，源頭減量的最終目標。

台東縣長饒慶鈴表示，四維夜市雖然只有在周日營業，但每年吸引無數觀光客，就連在地人都非常喜歡逛的夜市，透過不斷在民眾日常生活的熱點推動垃圾減量及減塑的活動，「友善環境的方式」可以從生活習慣1次1次的減少一點來達成。