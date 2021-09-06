110年核安第27號演習實兵演練將於本周四(9)、五(10)登場，今年演習地點將於核能一廠、金山區漁會前廣場及三軍總醫院辦理，原能會表示，雖然無法像過往有民眾參與，但是演練過程會透過場內視察以及直播來讓各界了解，也將以「最壞劇本」的模擬來演練，做到防疫第一，演練確實的原則。

原能會今(6)日舉行核安第27號演習實兵演練前記者會，原能會說，除役中的核能一廠發生核子事故的風險相較於運轉中核能電廠低，但仍不能鬆懈及掉以輕心，演練情境以核能一廠面臨疫情、地震、火山併同核子事故發生的複合式災害想定。

原能會表示，繼8月6日完成各應變中心全視訊兵棋推演，以及於9月4日核能一廠之廠內無預警動員測試後，9月9日廠內演練，將以核能一廠斷然處置措施及火山灰防護為主；9月10日廠外演練，考量室外人數限制與避免民眾群聚，將以應變人員演練及維持應變量能為重點，進行民眾防護行動演練、環境輻射偵檢演練、民眾示警多元通知、輻傷醫療救護、海上疏運、COVID-19居家隔離者及弱勢族群之關懷撤離演練、民眾示警多元通知、學校核安防護教育說明、輻傷醫療救護、大型活動場所防護以及陸域、海域及空域之環境輻射偵測整合及運作演練等。

原能會副主委劉文忠指出，這次以除役的核一廠為標的，為了確保民眾安全，也因應新冠疫情人數限制，各部門的災防演練也面臨相當的挑戰，一方面確保核子事故的應變量能不可拖延，防疫期間各項演練也都遵照指揮中心指引，

劉文忠指出，疫情其實也是複合性災害的一種，準備沒有最好，只有更好。

原能會提醒，9月10日上午10時08分，將在核能一廠緊急應變計畫區，包含新北市金山區、石門區及三芝區等區域，發放核子事故警報，並利用災防告警細胞廣播服務(CBS)、手機簡訊(LBS)、市話及民防廣播系統進行通知，同時透過國家災害科技中心民生示警公開資料平台，與警察廣播電台提供演習訊息，請民眾收到訊息時不用驚慌。如果在演習期間行經演習區域，亦請配合現場交通管制措施。